Javiera Acevedo sorprendió en un nuevo capítulo de Online conducido por Carola Honorato. La actriz y modelo habló sobre los desafíos de la maternidad, su situación sentimental y la posibilidad de “agrandar” la familia.

En el espacio de AgriculturaTV, la recordada rubia y guachaca contó cómo su péqueño hijo Kai y la maternidad cambiaron su vida de forma positiva. “Estaba hecha para esto”, declaró.

La actriz de 37 años valoró el apoyo de su familia y madre en este proceso, sin embargo señaló que lo ha enfrentado de forma independiente.

“A Kai nunca lo dejaba con nadie (…) Me gusta ocuparme de todo, no pedir muchos favores”, comentó Acevedo.

Sobre su pasado, antes de convertirse en mamá, Javiera señaló: “Maduré. En la pandemia todavía seguía como ‘perdida’ pero como un poco aburrida, estaba cansada. Me empezó a gustar disfrutar el día y dormir de noche”.

“Me encantaba salir (…) lo que pienso hoy es que eso es una etapa, hay que disfrutarla y vivirla, yo la vivií a mi manera, tenía mucha energía pero se acabó”, expresó.

Nuevo amor y deseos de agrandar la familia

En el espacio de AgriculturaTV, Javiera reveló que está en una relación amorosa. “Fue una especie de amistad y después se empezó a transformar. Estoy contenta, ahora haciendo planes”, comentó.

Sobre sus expectativas, indicó: “Siempre he querido tener una familia, eso me gustaría, desde la ayuda hasta sentirse acompañada desde que te levantas hasta que te acuestas. Mi familia lo adora, yo adoro a su familia“.

En esta línea, Javiera sorprendió tras reverlar que le gustaría tener un segundo hijo.

“Es una posibilidad (…) Me encantaría porque es tan lindo ser mamá y todavía hay una posibilidad, si está, así como salió el Kai, lo pienso”, dijo la rubia.

Consultada por los cuestionamientos que recibió a raíz de su maternidad fuera de una relación, Javiera manifestó: “Si hubiese sido hace 10 años me hubiese importado más, pero creo que la fuerza me la dio el embarazo porque no me importaba nada (…) Cada vez me importa menos lo que dicen”.

“Creo que las comunicaciones son lo mío”

Además, la actriz y modelo habló sobre su presente en el ámbito profesional. Según indicó explora el mundo de las redes sociales, sin embargo no descarta regresar a los medios.

“Igual volver a la televisión y hacer algo entretenido me gustaría (…) Me encantan los programas de conversación, la radio me encantaba, conversar, estar entrentenida, tener entrevistados. Creo que las comunicaciones son lo mío, creo que te dan vida“, cerró.

