Comparte

Este lunes, el diputado Miguel Mellado (RN) aseguró que asumirá “la responsabilidad y las consecuencias” de haber filtrado un audio de la reunión con el Presidente Gabriel Boric con parlamentarios de La Araucanía en Cerro Castillo.

La Fiscalía ya le comunicó que la formalización por el delito de revelación de secreto quedó programado el próximo 7 de mayo en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

Al respecto, Mellado sostuvo que “hace 10 meses dije que iba a asumir la responsabilidad y las consecuencias de mis actos como siempre lo he hecho en la vida pública representando a la región de La Araucanía”

“Ese día dije que iba a asumir las consecuencias en la Cámara de Diputados, en mi partido y con la Fiscalía”, agregó.

Asimismo, indicó que solicitó que esta audiencia de formalización sea “de forma rápida” para terminar con esto. “El fiscal tiene cosas más importantes, los fiscales en el país, que preocuparse de estas cosas. Por lo tanto, creo que tenemos que cerrar este cuento lo antes posible“, aseveró.

“Esa reunión en Cerro Castillo no fue una sesión secreta, nunca he revelado secretos, fue una reunión reservada, pero no era ni privada ni secreta. Yo llegué tarde, no sabía de eso y compartí de buena fe a algunos los periodistas”, comentó.

Diputado Miguel Mellado será formalizado por revelación de secreto – Agencia Uno.