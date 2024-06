Comparte

El ambiente en la casona del reality “¿Ganar o Servir?” de Canal 13 estuvo cargado de tensión y reconciliaciones inesperadas.

Dos de las participantes más polémicas, Gala Caldirola y Oriana Marzoli, decidieron enterrar el hacha de guerra y limar sus asperezas después de una larga rivalidad.

Tras una actividad, Gala se acercó a Oriana para aclarar las cosas. La española manifestó sentirse atacada por Marzoli y creer que ésta intentaba generar conflicto entre ellas.

Sin embargo, Oriana aseguró que sus diferencias no tenían nada que ver con Raimundo, su actual pareja, y le recordó la infidelidad de la que fue víctima por culpa de Gala en el reality “¿Volverías con tu ex?“.

“A mí no me gusta Rai. Nunca me ha interesado para nada, sácatelo de la cabeza“, afirmó Marzoli.

La inesperada reconciliación de Gala Caldirola y Oriana Marzoli

Marzoli dejó en claro que no está interesada en Raimundo y que lo sucedido con Luis fue solo “una semana de besos”, pero Gala le reprochó haber dicho que estaba con su pareja sólo por despecho.

Oriana reconoció haber actuado así para dañarla, pero aseguró que fue en respuesta a comentarios previos de Gala.

Finalmente, ambas participantes acordaron dejar atrás las diferencias y no mantener más “mal rollo” entre ellas, sellando aparentemente las paces después de una larga enemistad.

La teoría de Blue Mary sobre Raimundo

Mientras tanto, en otra parte de la casona, Blue Mary, Botota y Faloon conversaron sobre Raimundo y sus intenciones con Oriana.

La locutora especuló que Raimundo solo está interesado en Marzoli por sus seguidores y la calificó, junto a Francisca, como “interesados“.

Sobre el incidente en el que Raimundo llenó la cama de Oriana con flores, Blue Mary opinó que eso debió haber sido motivo de separación para Gala, y calificó a Raimundo como “lacho”, sugiriendo que está interesado en ambas mujeres.

“Yo le dije a la Gala que en el lugar de ella yo no lo pesco más, pero cada quien con lo suyo“, afirmó la comunicadora.

Por último, respecto a Raimundo Cerda, expresó: “Le gustan las dos, si se puede comer a las dos, lo va a hacer“.