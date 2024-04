Comparte

Blue Mary, la reconocida locutora radial y cantante, ha encontrado un nuevo desafío en el reality show “¿Ganar o Servir?” de Canal 13.

Si bien se sentía preparada en cuanto a su condición física, las competencias han resultado ser más exigentes de lo que esperaba.

Blue Mary ha admitido que no anticipó la intensidad de las competencias. Inicialmente, se sentía confiada en su estado físico, pero la realidad la ha golpeado.

Con honestidad, la participante habló con RadioAgricultura.cl ha expresado sentirse “penca” en comparación con las demás competidoras. A pesar de su resistencia y entrenamiento previo, la velocidad y la audacia de sus compañeras la han puesto a prueba.

La reflexión de Blue Mary

“Yo no pensé que eran tan brígidas, yo me encontraba súper bien en mi condición física porque tengo resistencia y porque igual entreno”, expresó Blue Mary

A pesar de las dificultades, Blue Mary mantiene una actitud positiva y perseverante y afirma que no ha llegado al límite de sus fuerzas.

“Nunca he quedado muy mal o cansada, nunca he abandonado una prueba, ni he quedado así como a morir ni pidiendo oxígeno, pero soy lenta“, recalcó la concursante.

En la misma línea, añadió: “Además, las otras cabras son mucho más arriesgadas que yo, como que no tienen miedo a caerse, y yo igual soy un poco más cuidadosa“.

Por último, la participante expresó: “Soy delicaducha de piel, quedo morada al tiro, ando llena de moretones, llena de heridas, pero tratando de dar lo mejor de mí y superándome día a día.”